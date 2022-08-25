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Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

25.08.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

İlçeye bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması sonucu yollar kapandı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken ekipler de evlerdeki suyu tahliye etti.

İznik Kaymakamı Recai Karal ile Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve Muhtar Atakan Yağcı'dan bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Bursa İznik su baskını sağanak

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