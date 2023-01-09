YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Bursa’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

09.01.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Emrah Z. yönetimindeki 16 KCS 72 plakalı otomobil, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille trafikte sıkıştırılmaya çalışıldı.

Ani manevra yaparak farklı bir noktaya yönelen Emrah Z. idaresindeki otomobile diğer araçtan silahla ateş açıldı.

Saldırıyı yara almadan atlatan Emrah Z'nin kullandığı aracın lastiği patladı.

Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun aracını park eden Emrah Z, daha sonra polislere durumu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mysia Yolları’nda yılın ilk yürüyüşüMysia Yolları’nda yılın ilk yürüyüşü
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyorVan'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Yozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandıYozgat'ta yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İnegöl silahlı saldırı

Bursa Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:26
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.