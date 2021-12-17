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Bursa'da tarlada ceset bulunmasına ilişkin dava yeniden görülüyor

17.12.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tarlada ceset bulunmasına ilişkin dava yeniden görülüyor

Bursa'da geçen yıl tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararının ardından Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık İlhan G, Kovid-19'a yakalandığı için katılamadı.

İlhan G'nin avukatı, sanığın kaçma şüphesi olmadığını, tutukluluk süresi nazara alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuksuz yargılanan Öztürk T'nin avukatı da Bölge Adliye Mahkemesinin ilamında aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini ifade etti.

İlhan G'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl nisan ayında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir tarlada Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuş, İlhan G, Öztürk T. ve Kadriye B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar ve İlhan G'nin kardeşi Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T'ye "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B'ye de "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu 3 sanıktan Öztürk T. ve Kadriye B, yargılama devam ederken tahliye edilmişti. Yargılama sonucu sanıklar 1 yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalara çarptırılmıştı.

İstinaf başvurusunda bulunulması üzerine yerel mahkemenin kararını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Kadriye B'nin avukatının hazır bulunmadığı celsede esas hakkında mütalaaya karşı savunması alınmadan hüküm kurulması nedeniyle yeniden yargılama kararı vermişti.

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