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Bursa'da turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangın söndürüldü

AA AA
24.12.2024 09:58
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 35 kişilik turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangın söndürüldü

Suudi Arabistanlı 35 kişilik turist kafilesini taşıyan İ.Ç. (41) idaresindeki 34 BU 6728 plakalı midibüsün, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik viyadüğü yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip turist kafilesini araçtan tahliye etti.

Yolcuların inmesinin ardından alevler kısa sürede midibüsü sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolunun İstanbul istikameti, Otoyol Jandarma ekiplerince güvenlik tedbiri alınarak trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik kontrollü şekilde sağlanırken, yanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bursa'da turist kafilesini taşıyan midibüste çıkan yangın söndürüldü

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