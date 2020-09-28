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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 28.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve D.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlılar K.Y, C.Y, A.B, O.G. ve E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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