Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan F.Y, Ö.A, İ.G, A.B, H.T. ve M.Ç'ye ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden F.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

