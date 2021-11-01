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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

01.11.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (21) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlının yolculuk yapmak için Karacabey Otogarı'na geleceğini tespit eden ekipler, E.B'yi Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliye ait poşetlerde arama yapan ekipler, 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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