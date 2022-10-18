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Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

18.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yaşındaki çocuğun teyzesi gözaltına alındı

Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yangın çıkan evde tek başına olduğu iddia edilen ve ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Tavşanlı Mahallesi'nde yaşanan olayda hayatını kaybeden B.C. isimli erkek çocuğun cenazesi, Karacabey Haşim Onur Camisi'ne getirildi. Cenaze, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, B.C'nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, bakımını üstlenen teyzesi Filiz A. polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının, okuldan dönen çocuğunu servisten almak için evden çıktığı, bu sırada B.C'nin yalnız kaldığı ve yangının çocuğun oturduğu çekyatta başladığı öne sürüldü.

Tavşanlı Mahallesi 95. Sokak'taki bir binanın 4. katında dün yangın çıkmış, yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler içeride B.C'nin cansız bedenini bulmuştu.

Bursa'da yangın çıkan evde ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

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