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Bursa'da yangından zarar gören 4 evden 2'si kullanılamaz hale geldi

BURSA HABERLERİ  | 17.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Bursa'da yangından zarar gören 4 evden 2'si kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan ve bitişikteki 3 binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan tek katlı ahşap eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevler iki evin daha çatılarına ulaştı.

İtfaiye ekipleri yangını uzun süren çabalar sonucu söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ahşap iki evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine, diğer iki evin de çatılarında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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