Bursa'da yaşlı adamı zehirleyen iki sanığa müebbet hapis cezası verildi

Bursa'da nikahının kıyıldığı gün yaşamını yitiren yaşlı adamı zehirledikleri iddiasıyla yargılanan üç sanıktan biri beraat ederken, ikisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Derya Y. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M. ise mahkeme salonuna gelmedi.

İddia makamı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladı.

Sanıkların cezalandırılmasını isteyen katılan vekili, sanıkların tutuklanmalarını ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

Suçlamaları reddeden sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Sanıklardan Derya Y, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dolandırıcı değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sevilay S. ile Beyhan M'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü. Sanıklar hakkında ayrıca tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, sanık Derya Y'nin ise beraatine hükmetti.

- Olay

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ (70), sosyal medya üzerinden tanıştığı Sevilay S'ye evini satıp parasını göndermiş, ardından da Bursa'nın Mudanya ilçesinde dini nikah yapıp birlikte yaşamaya başlamıştı. Bundan yaklaşık 4 ay sonra Yeşildağ, vasiyetle mal varlığını Sevilay S'ye bırakmış, bir gün sonra ise Sevilay S'nin yeğeni Derya Ş. ile resmi nikahla evlenmişti.

Derya Ş, 23 Mayıs 2013'te nikahtan hemen sonra yaşadığı Aksaray'a dönmüş, ertesi gün rahatsızlanan Yeşildağ ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Ahmet Yeşildağ'ın oğlu Ali Yeşildağ, babasının ölümünden birkaç gün sonra evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine sanıklar yakalanmıştı.

Sanıklar, çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, daha önce adli kontrol şartıyla salıverilen diğer sanık Cihan S. hakkındaki dava ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği için düşürülmüştü.

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 70 yaşında ölen Yeşildağ'ın kabrinden alınan örneklerde zehir olabilecek seviyede kimyasal maddeye rastlandığı belirtilmişti.

