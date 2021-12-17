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Bursa'daki babalık davasında 14 yıl önce ölen iş insanının mezarı açıldı

17.12.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki babalık davasında 14 yıl önce ölen iş insanının mezarı açıldı

Bursa'da yüksek mühendis Hakan Yılmaz'ın (56) açtığı babalık davasında, 14 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açılarak DNA örnekleri toplandı.

Hamitler Kent Mezarlığı'nda, Ahmet Necati Yılmaz'ın aile kabristanındaki mezarının çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. İşlem sırasında Hakan Yılmaz ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Bursa 5. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından DNA testi için gerekli örneklerin alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu uzmanları eşliğinde mezarın açılmasına başlandı.

Yaklaşık 2 saat süren işlemin tamamlanmasının ardından mezar, çürüyen tahtaları değiştirilerek yeniden kapatıldı.

- Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine 2009'da babasının, aralarında soyisim benzerliği de bulunan iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrenmiş, 2007 yılında ölen iş insanına yönelik babalık davası açmıştı.

İlk davadan tehdit edildiği iddiasıyla bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti.

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