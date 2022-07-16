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Bursa'daki demir döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16.07.2022 03:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki demir döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedene patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Patlama sesi fabrika yakınlarındaki mahallelerden duyulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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