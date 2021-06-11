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Bursa'daki kavgada bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 2 arkadaşı tutuklandı

11.06.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki kavgada bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen polis ile 2 arkadaşı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru ile 2 arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, S.T. ve T.A, Millet Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle tartıştıkları İ.C.A'yı (24), yanlarına başka bir kentte görevle polis memuru O.D'yi de alarak aramaya başladı.

Bir süre sonra karşılaşan iki taraf arasında çıkan kavgada O.D, kendisine silah çektiği ileri sürülen İ.C.A'yı tabancayla ateş ederek yaraladı.

Yaralı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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