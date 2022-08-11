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Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

11.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağlık bölgelerde kısmen verimsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için dikilen yüksek getirili yaban mersininde üretim 3 yılda 10 kat arttı - İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül: - "İnşallah birkaç sene sonra hiç ithalata gerek kalmadan biz doğrudan buradaki üretimimizle ülkemizin ihtiyacını karşılamış olacağız"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da özellikle dağlık bölgelerde kısmen verimsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yaban mersini üretimi yapılıyor.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yüksek getirili yaban mersini, Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde yetiştiriliyor.

Türkiye genelinde en fazla üretim yapılan illerden olan Bursa'nın yaban mersini üretimi 3 yılda 10 kat arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, yaban mersininin son yıllarda Türkiye'nin ticari anlamda literatürüne giren bir ürün olduğunu söyledi.

Üreticinin özellikle son 5-6 yıldır bu işten para kazandığını dile getiren Aygül, en fazla üretimin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yapıldığını belirtti.

Aygül, Türkiye'de geçen yıl 4 bin 200 dekar alanda yaklaşık 2 bin 600 ton yaban mersini üretildiğini bildirerek, "Bursa'da yaban mersini sahalarımız son dönemde yıldan yıla artarak önemli miktarlara ulaşmış durumda. Şu anda Bursa'da 3 bin 277 dekar alanda üretim yapılıyor. Bu sene Bursa'da üreteceğimiz yaban mevsimin miktarı 2 bin 600 ton civarında. Yani geçen sene Türkiye'nin toplam üretimine yakın üretimi bu sene sadece Bursa'da üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bu yıl 6 bin dekar alanda 4 bin tonun üzerinde yaban mersini yetiştirilmesinin beklendiğini belirten Aygül, üretimin yarısından fazlasının Bursa'da yapılacağını söyledi.

Aygül, Bursa'nın, bu seneki üretimiyle ülkenin en fazla yaban mersini yetiştiren ili konumunda olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaban mersininin şu anda fidan üretimi de Bursa'da kısmen başladı. Yaban mersini özellikle bu dağ yörelerimizde Büyükorhan, Orhaneli gibi ilçelerimizde çiftçilerimizin yüzünü gerçek manada güldürmektedir. Çünkü şu anda yaban mersininin toptan satış fiyatı kilogram başına 80-100 lira civarında. Bir dekarda bu yörelerde ortalama biz şu anda 400-500 kilogram ürün almaktayız. Çiftçilerimiz burada başka hangi ürünü yapsalar böyle bir gelir elde etme şansını yakalayamazlar. O açıdan bu üretimi çok önemsiyoruz."

Verimsiz arazilerin yaban mersiniyle ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çeken Aygül, il genelinde 3 yıl önce 260 ton civarında olan üretimin 10 kat artışla 2 bin 600 tona ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin önceki yıllarda bu ürünü yurt dışından aldığına işaret eden Aygül, "Bu üretimleri artırarak ithalatı da azaltmaya başladık ve inşallah önümüzdeki birkaç sene sonra hiç ithalata gerek kalmadan biz doğrudan buradaki üretimimizle ülkemizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Böylece ülkemizin dış ticaretine de olumlu katkı sağlamış olacağız." dedi.

- "Üç dönüm üretimle aile geçindirebilirsiniz"

Orhaneli Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Kahrıman da kendisinin de yaptığı yaban mersini üretiminin bölgede 3-5 yıl içinde gelişim gösterdiğini belirtti.

Deneme amaçlı yapılan ekimlerin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Kahrıman, bölge çiftçisinin bu ürüne yöneldiğini vurguladı.

Kahrıman, yaban mersini üretiminde Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesinden de destek gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Orhaneli olarak kayıtlarımda olan 65 üretici var. 112 bin 700 fidan, 343 dekar arazi yaban mersini ekili. Günden güne de yeni müteşebbisler buraya geliyor, yeni bahçeler kuruluyor. Para getirdiğini gören hem bölge vatandaşımız hem de dışarıdan gelen girişimciler buradan arazi alarak yaban mersini yetiştiriciliğine başladılar. Bu yıl kooperatif olarak yaban mersininin kilogramını 80-100 lira arasında aldık. Çok kazançlı bir iş. Bir dönümden 600-700 kilogram alınabilir. Üç dönüm arazide yaban mersini ürettiğinizde bir aileyi rahat geçindirebilecek bir paraya sahip olabilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
yaban mersini Bursa meyve üretim

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