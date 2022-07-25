Bursalı firma yaklaşık yarım asırdır alüminyuma değer katıyor

CEM ŞAN - Bursa'da yaklaşık yarım asırdır yaptığı yatırımlarla alüminyuma değer katan Bursalı firma, tecrübesiyle ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

İlkokul yıllarında babasının karoseri atölyesinde çıraklık yapan Ali İhsan Yeşilova, lise eğitiminin ardından Ticari İlimler Akademisi'nde okurken bir yandan da Zeki Can'ın sahibi olduğu küçük bir alüminyum satış mağazasında çalıştı.

Yaşı ilerleyen Zeki Can'ın iş yerini devretmeye karar vermesiyle tüm varlığını işine yatıran Yeşilova, 1975 yılından beri alüminyum sektöründeki varlığını sürdürüyor.

Daha sonraki yıllarda yatırımlarına devam eden Yeşilova, holding bünyesindeki 8 şirketiyle alüminyum alanındaki çalışmalarını otomotiv, raylı sistemler, mobilya, makine, döküm, inşaat gibi sektörlerde devam ettiriyor.

Holding bünyesindeki şirketlerde, sanayi, inşaat ve mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü alüminyum profil, levha, aksesuar ve kompozit paneli, otomotiv sektöründe alüminyumdan üretilen araç çerçeveleri, port bagajlar, bagaj ve havalandırma kapakları, darbe emicileri, sunrooflar, yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon döküm parçalar, raylı sistemlerde ise tren tavanları, bagaj rafları ve dorse kapakları üretiliyor.

- "Alüminyum endüstrisi Türkiye'de altın çağını yaşıyor"

Aile şirketinin ikinci kuşak temsilcisi ve Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın Yeşilova, AA muhabirine, Bursa merkezli holdingin, alüminyum konusunda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Alüminyumu "yüzyılın metali" olarak tarif eden Yeşilova, eşsiz özellikleri bulunan, çevreci, dünyanın en çok bulunan metali olan alüminyumun üstün nitelikleri sayesinde endüstride her geçen gün daha fazla bir kullanım alanına sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin alüminyum konusunda oldukça iyi konumlandığını ve kapasitesinin çok yüksek olduğunu anlatan Yeşilova, şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle Avrupa pazarına yönelik değerli bir tedarikçi ülke konumunda. Geçtiğimiz 1,5 yıl içinde Türkiye alüminyum endüstrisi çok değerli bir dönem yaşadı. Avrupa'nın Çin'den ithal ettiği alüminyum malzemelere getirmiş olduğu vergilendirmeler sonrasında Türkiye çok rekabetçi bir alan buldu kendine ve alüminyum endüstrisi Türkiye'de altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bir veri vermek gerekirse de geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre 2022'nin ilk çeyreğinde miktarsal olarak yüzde 34'lük bir artış yaşandı. Zaten seneler boyu Türkiye'nin alüminyum ihracatı artmaktaydı ancak özellikle 2 yıldır çok ciddi anlamda ivmelendiğini ve pazar payımızı genişlettiğimizi söyleyebilirim."

Firma olarak sektörde yaşanan fırsatları iyi değerlendirdiklerini dile getiren Yeşilova, şunları aktardı:

"Sektörün ortalama büyümesinin 2 katı kadar bir büyüme kaydettik. Firmalarımız bu sektörde özel konumlandı. Ciddi anlamda katma değerli ve nitelikli ürünler üretme yönünde yetkinliklerimizi geliştirdik. Özel teknolojiler kullanarak pek çok firmanın üretemeyeceği özel nitelikteki ürünleri üretme yönünde uzmanlaştık. Şu an itibarıyla Türkiye'de otomotiv ve raylı sistemler alanına odaklandık, bu alanlarda şirketleştik. Bu alanlarda en başından en sonuna kadar kendi tesislerinde üretim yapan yegane işletme olduğumuzu söyleyebilirim."

- "TOGG'a iki parçada tedarikçi olmanın gururunu yaşıyoruz"

Elektrikli araçlarda bataryayı taşıyan, ısı iletkenliği yüksek, mukavemeti çok kuvvetli, sert alaşımlı, alüminyum parçalara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Yeşilova, şu bilgileri verdi:

"Biz de bu ürünü Türkiye'de ilk üreten firmalardan bir tanesi olmayı başardık. Sadece bununla sınırlı değil. Alüminyumdan ya çelikten alüminyuma çevirdiğimiz ürünlerimizde yüzde 40-50 arasında hafifletmelere sebebiyet veriyoruz. Elektrikli araçlardaki en temel kriter menzil. Bu sebeple aracın hafif olması çok önemli. O anlamda motoru taşıyan, aracın titreşim öğelerinin emilimini sağlayan çok sayıda ve çok çeşitli ürünleri üretiyoruz. Kendi alanımızda alüminyumdan yapılmış pek çok otomotiv parçasını Türkiye'de üreten ilk firma olma gururunu yaşıyoruz. Ayrıca TOGG'a iki farklı alüminyum parçada tedarikçi olmanın gururunu yaşıyoruz. İkisi de çok değerli parçalar. Bir tanesi araçların üzerindeki kayak koyma yerleri olan port bagaj dediğimiz görsel parçalar. Onların üretimini biz yapıyor olacağız. İkincisi de TOGG'un bataryasının ömrünü uzatmak için ısıyı transfer etmek üzere yerleştirilen alüminyum plakaları ve profilleri yani soğutucu elemanları biz üreteceğiz. Şu anda da tesislerimizde bunların hazırlığı yapılmaktadır. TOGG'un proje ortağı olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

- Yeni yatırımlarla 400 kişi istihdam edilecek

Son yıllarda hem yüksek basınçlı döküm hem otomotiv hem de raylı sistemler alanında pek çok yatırımı hayata geçirdiklerine değinen Yeşilova, son üç yılda üç tane yeni fabrika binası yatırımı yaptıklarını söyledi.

Yeşilova, radikal büyüme hedeflerinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem devreye girecek büyük otomotiv ve raylı sistemler projelerimizde katma değerli ürün porsiyonumuzu ciddi anlamda artırıyor olacağız. Halihazırda önümüzdeki iki yıllık yatırımlarımız şu anda kontratları imzalanmış, makinelerin üretimleri yapılıp tesislerimizde kurulumları yapılmak üzere planları tamamlanmış çalışmalar. Önümüzdeki iki sene içinde yüzde 60'a yakın büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam bizim için çok değerli. 2017 yılında 750 civarında olan çalışan sayımız bugün 1600 kişiden oluşmaktadır. Yaklaşık 400'e yakın ofis çalışanımızla çok büyük ve güçlü bir ekip haline geldik. Şükürler olsun. Planlanmış yatırımları hayata geçirerek 2 bin kişiye doğru yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

