Bursalı gençler için yeni kamp alanı

Gençleri ve çocukları her açıdan destekleyen birçok çalışmayı ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nın ardından yaz kış gençlere hizmet verecek yeni bir kamp alanını daha Bursa’ya kazandırıyor. Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda çalışmaları tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi sınırları içerisindeki Büyükdeliler’de de gençlerin yaz kış kullanabileceği yeni bir gençlik kampı için kolları sıvadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çelebi Mehmet Spor Kulübü arasında yapılan üçlü protokolle yaklaşık 10 bin 500 metrekarelik alanda tasarlanan kamp alanı, spor ve etkinlik alanlarından oluşacak bir yerleşke olarak planlandı.

Gençlik Kampı olarak tasarlanan alanı gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Çelebi Mehmet Spor Kulübü yöneticileri ve vakıf başkanlarıyla birlikte yetkililerden bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin su, kanalizasyon, altyapı, üstyapı, restorasyon, kentsel dönüşüm gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanında gençler ve gençlik konularına ayrı önem verdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, gençlerin daha iyi vakit geçirmesi, geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi adına önemli hamleler yaptıklarını belirtti. Gençlikle alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ve Genel Merkez’den farklı zamanlarda ödüller aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, her geçen gün daha fazla neler yapabileceklerini konuştuklarını ve hesapladıklarını belirtti. Şuanda 12 olan gençlik merkezi ve millet kıraathane sayısını yakın zamanda arttıracaklarını da dile getiren Başkan Aktaş, “Bunun yanında özellikle yaz ve bahar ayları başta olmak üzere hatta kışın bile gençlerimizin kamp yapabileceği, sporla alakalı eğitim alabileceği ortamlar oluşturmak istiyoruz. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Orhaneli Göynükbelen sınırları içerisindeki gençlik kampımızı bu yılsonuna kadar bitiriyoruz. Bunun yanında Karacaali Gençlik Kampımız var. Hasanağa’daki kadınlar kampımızın da inşaat çalışmaları başladı. Yine İznik’te geçen sene Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın yapıldığı alanda da yeni gençlik kampları için çalışmalarımız devam ediyor. Alaçam Kamp ve Çadır Alanını izcilerle alakalı yıllardır kullanıyoruz ve her yıl yüzlerce çocuğumuz oradan istifade ediyor” dedi.

Tüm bunların yanında Osmangazi sınırları içerisindeki Büyükdeliler Mahallesi’nde gençlik kamplarıyla alakalı yeni bir destinasyon daha oluşturduklarını anlatan Başkan Aktaş, yaklaşık 10 bin 500 metrekarelik alanda yapılacak çalışmalar için yakın zamanda ihale gerçekleştirileceğini söyledi. Gençlerin kamp, sportif müsabakalar yapabileceği, doğa gezileri düzenleyebileceği bir ortamı oluşturacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Hem çadırların hem de yemekhanesinin yer aldığı mescidiyle, lavabolarıyla, futbol ve basketbol sahalarıyla, amfi tiyatrosuyla doğaya azla zarar vermeden bir alan oluşturacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve önceki dönem Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çelebi Mehmet Spor Kulübü arasındaki üçlü protokolle hazırladığımız bu projemizi en kısa zamanda bitirip Bursa’daki yaklaşık 600 bin gencinin istifadesine sunacağız. Gençlerimiz adına heyecanlıyım. 2024 yılı içerisinde de inşallah öğrenci kabulüne ve gençlerin haftalık periyotlar halinde kamp yapmasına imkanı sağlayacağız. Projede, yapımda ve bu sürece gelinmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gençlik kampımız hayırlı olsun” diye konuştu.