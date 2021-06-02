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Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak, parke taşlarını yerinden söktü

02.06.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın turistik bölgelerinden Tirilye'de sağanak, parke taşlarını yerinden söktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı cadde ve sokakların zeminindeki parke taşları, suyun şiddetinin etkisiyle yerinden sökülerek etrafa dağıldı. Kimi bölgelerde ise zeminde bulunan asfaltta yarıklar meydana geldi.

Ayrıca, mahallenin içinde yer yer su, çamur ve taş birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, suları ev ve iş yerlerinden kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmasını sürdürüyor.

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