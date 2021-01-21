Bursa'nın yedi asırlık "Osmanlı köyü"nde kar güzelliği

SERGEN SEZGİN - Bursa'da bulunan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisine ait yapıların bugünlere taşındığı Cumalıkızık, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yıldırım ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Cumalıkızık Mahallesi, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

O yıllarda külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir sağlanan Cumalıkızık, geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında bulunuyor.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahalle, kar yağışı sonrası "beyaz gelinliği" ile ziyaretçilerini büyülüyor.

- "Doğa ve tarihi açısından da kışın ayrı bir güzel"

"Osmanlı köyü"nün ziyaretçilerinden tarih öğretmeni Güven Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya tarihi mekanları görmek için şehir dışından geldiklerini söyledi.