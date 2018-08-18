Bursa'da kazanan yok

Bursaspor ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybederken, Kayserispor ise Antalyaspor'u sahasında 2-0'lık skorla mağlup etmişti. 3. haftada Bursaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ve Kayserispor, Bursa BŞB Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla Bursaspor 1, Kayserispor 4 puana ulaştı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 21: Barış Yardımcı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Bogdan Stancu'nun yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çkardı.

DAKİKA 34: Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

DAKİKA 41: Silvestre Varela'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Umut Bulut, yerden pasını altıpasa göndermek istedi ancak son anda araya giren Barış Yardımcı, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

DAKİKA 60: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Atila Turan, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Deniz Türüç'e yaptı. Deniz Türüç'ün gelişine çektiği şut savunmadan sekip kornere çıktı.

