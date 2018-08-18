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Bursa'da kazanan yok

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2018 21:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ve Kayserispor, Bursa BŞB Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bursa'da kazanan yok

Süper Lig'in 2. haftasında Bursaspor ve Kayserispor, Bursa BŞB Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle noktalandı. Bu sonuçla Bursaspor 1, Kayserispor 4 puana ulaştı.

Bursaspor ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybederken, Kayserispor ise Antalyaspor'u sahasında 2-0'lık skorla mağlup etmişti. 3. haftada Bursaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

BURSASPOR 0 - 0 KAYSERİSPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BURSASPOR: Harun Tekin , Burak Kapacak , Barış Yardımcı , Ertuğrul Ersoy , Aziz Behich , Aytaç Kara , Furkan Soyalp (Tunay Torun dk. 65 ), Allano Lima , Stephane Badji , Yusuf Erdoğan (Jires Kembo dk. 86 ?), Bogdan Stancu (Tomas Necid dk. 75 )
KAYSERİSPOR: Silviu Lung , Tiago Lopes , Jean Kana-Biyik , Cristian Spunaru , Sakıb Aytaç (Atila Turan dk. 58 ), Bernard Mensah , Rajko Rotman , Deniz Türüç , Tjaronn Chery (Bilal Başacıkoğlu dk. 67 ), Silvestre Varela (Şamil Çinaz dk. 86 ?), Umut Bulut ,
SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Allano Lima (Bursaspor), Tiago Lopes, Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 21: Barış Yardımcı'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Bogdan Stancu'nun yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çkardı.
DAKİKA 34: Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
DAKİKA 41: Silvestre Varela'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Umut Bulut, yerden pasını altıpasa göndermek istedi ancak son anda araya giren Barış Yardımcı, tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.
DAKİKA 60: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Atila Turan, son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkte bulunan Deniz Türüç'e yaptı. Deniz Türüç'ün gelişine çektiği şut savunmadan sekip kornere çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
bursaspor kayserispor süper lig

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