Rize Bursa'da altın buldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor, 12. dakikada Boldrin'in asisti ve Aatif'in golüyle öne geçti. Azubuike, 78. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı.

Maçın ilk yarısında Yusuf Erdoğan'a tepki gösteren Bursaspor taraftarı, maçın 2-0'a gelmesinin ardından da yönetime 'istifa' tezahüratları yaptı.

Bur skorun ardından Rizespor, puanını 25 yaptı ve ateş hattından maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1

18. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nin kaleye gönderdiği sert vuruşta, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topa sahip oldu.