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Rize Bursa'da altın buldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, güçlü rakibini Aatif ve Azubuike'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplayarak ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Rize Bursa'da altın buldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı.

Rizespor, 12. dakikada Boldrin'in asisti ve Aatif'in golüyle öne geçti. Azubuike, 78. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı.

Maçın ilk yarısında Yusuf Erdoğan'a tepki gösteren Bursaspor taraftarı, maçın 2-0'a gelmesinin ardından da yönetime 'istifa' tezahüratları yaptı.

Bur skorun ardından Rizespor, puanını 25 yaptı ve ateş hattından maç fazlasıyla 10. sıraya kadar yükseldi. Bursaspor ise 24 puanda kaldı.

Bursaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Rizespor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kontratağında orta sahada topla buluşan Boldrin, rakiplerini geçip kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası Chahechouhe'ye gönderdi. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu: 0-1
18. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nin kaleye gönderdiği sert vuruşta, Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
37. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Barış Yardımcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topa sahip oldu.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

73. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lima'nın şutunu Gökhan son anda çeldi.
78. dakikada Muriqi'nin ceza sahasına girer girmez vurduğu şutu Muhammed kurtardı. Penaltı noktasının gerisinden topla buluşan Azubuike'nin şutu ağlarla buluştu. 0-2
90+1. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre İyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx
Bursaspor: Muhammed Şengezer x, Barış Yardımcı x, Santiago Vergini x, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş x, Staphane Badji xx, Ramazan Keskin x (Abdullahi Shehu dk. 29 xx), Allano Lima x, Henri Saivet x, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 35 xx), Umut Nayir x (Iasmin Latovlevici dk. 80 ?)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Aberhoun xxx, Chidzoie Awaziem xxx, Dario Melnjak xx, Abdullah Durak xxx, Azubuike Okechukwu xxx, Umar Aminu xxx (Braian Samudio dk. 76 xx), Fernando Boldrin xxx (Musa Çağıran dk. 69 xx), Aatif Chahechouhe xxx, Vedat Muriqi xxx (Prejuce Nakoulma dk. 84 ?)
Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 12), Azubuike Okechukwu (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Staphane Badji (Bursaspor), Chidozie Awaziem, Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor Çaykur Rizespor

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