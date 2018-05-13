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Bursaspor 1 - 3 Trabzonspor (MAÇ ÖZETİ)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursaspor kaptanı Batalla'nın Bursa'daki son maçı olan mücadelede Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor, Bursaspor karşısında aldığı galibiyetle ligi 5. sırada bitirmek için önemli bir avantaj elde etti.

Bursaspor 1 - 3 Trabzonspor (MAÇ ÖZETİ)

Bursaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursa'da karşı karşıya geldi.

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Bursaspor kaptanı Pablo Martin Batalla'nın Bursa'daki son maçı olma özelliği taşıyan mücadelede ev sahibi ekip, kaptanına istediği gibi veda edemedi ve Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Dame N'Doye, 20. dakikada Yusuf Yazıcı ve 39. dakikada Olcay Şahan'dan geldi. Bursaspor tek sayısını, 43. dakikada Moussa Sow'un ayağından buldu.

Trabzonspor, 90. dakikada Dame N'Doye'un ayağından bir de penaltı atışı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 52'ye yükseltti ve ligi 5. bitirme yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Yusuf Erdoğan'ın pasıyla Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in sert şutunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gelişen atakta Pereira'nın pasıyla Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan N'Doye'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

  1. dakikada konuk takım 2. gole çok yaklaştı. Olcay Şahan'ın pasıyla Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Bursaspor savunma oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
    17. dakikada Bero'nun pasıyla Bursaspor ceza sahası dışında topla buluşan Olcay Şahan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ikinci kez yan direkten döndü.
    20. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Gelişen atakta N'Doye'un ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleci Harun Tekin'i geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
    30. dakikada Bursaspor atağında Sow'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
    34. dakikada Bursaspor ceza sahası önünde Abdülkadir Ömür'ün Shehu tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Yusuf Yazıcı kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
    39. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Olcay Şahan'ın vuruşunda top filelere gitti: 0-3
    43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Bu dakikada Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Yusuf Erdoğan kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte bulunan Sow'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Bursaspor'un konuk takım ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Yusuf Erdoğan kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.
67. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan N'Doye'un bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.
89. dakikada gelişen Trabzonspor atağında N'Doye'un Faty tarafından ceza sahası içinde düşürülmesi nedeniyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. N'Doye'un kullandığı penaltı atışını kaleci Harun Tekin kurtardı.

Karşılaşma, konuk takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ekong (Dk. 82 Bostock), Ertuğrul Ersoy, Onur Atasayar (Dk. 46 Faty), Shehu, Furkan Soyalp, Emre Taşdemir (Dk. 42 Sinan Bakış), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Bero, Onazi, Yusuf Yazıcı (Dk. 88 Batuhan Artaslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+2 Hüseyin Türkmen), Olcay Şahan (Dk. 79 Sosa), N'Doye
Goller: Dk. 7 N'Doye, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 39 Olcay Şahan, (Trabzonspor), Dk. 43 Sow (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Olcay Şahan, Dk. 70 Abdülkadir Ömür, Dk. 86 Bero (Trabzonspor), Dk. 33 Shehu, Dk. 74 Faty (Bursaspor)

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