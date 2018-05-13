Bursaspor 1 - 3 Trabzonspor (MAÇ ÖZETİ)

Bursaspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursa'da karşı karşıya geldi.

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Bursaspor kaptanı Pablo Martin Batalla'nın Bursa'daki son maçı olma özelliği taşıyan mücadelede ev sahibi ekip, kaptanına istediği gibi veda edemedi ve Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Dame N'Doye, 20. dakikada Yusuf Yazıcı ve 39. dakikada Olcay Şahan'dan geldi. Bursaspor tek sayısını, 43. dakikada Moussa Sow'un ayağından buldu.

Trabzonspor, 90. dakikada Dame N'Doye'un ayağından bir de penaltı atışı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 52'ye yükseltti ve ligi 5. bitirme yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Yusuf Erdoğan'ın pasıyla Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp'in sert şutunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gelişen atakta Pereira'nın pasıyla Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan N'Doye'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.