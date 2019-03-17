Bursaspor 2 - 3 Galatasaray

Maçın 15. dakikasında ise Yusuf Erdoğan sağ kanattan ceza sahasına girerek Sakho'yu gördü, Senegalli yıldız topu ağlara göndererek Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 39'da Belhanda'nın ortasında Luyindama'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. 3 dakika sonra ise Lima'nın pasında Saivet muhteşem bir golle skoru 2-0'a getirdi. Farkı azaltmak için yüklenen Galatasaray'da dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde Mariano'nun ortasında Luyindama çevirdi, Ndiaye kafayla golü atarak takımını devreye 2-1'lik skorla götürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bursaspor ile şampiyonluk yarışındaki Galatasaray karşılaştı. Maça Bursaspor çok hızlı başladı. 11'de kritik pozisyonda Onur'dan önce topa müdahale eden Muslera, 14. dakikada ise Aytaç'ın şutunda golü önledi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 11. dakikada Bursaspor atağında Saivet'in ara pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Onur Atasayar'dan önce kalesini terk eden Muslera, topu yatarak kontrol etti. 14. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Saivet'in kale önüne doğru çevirdiği top, oyuncuların kafalarından sekerek, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç Kara'nın yerden sert şutunda kaleci Muslera, topu ayağıyla çeldi. 15. dakikada Yusuf Erdoğan, topu sağ kanattan sürerek Galatasaray ceza sahası içine kadar girdi. Yusuf Erdoğan'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 21. dakikada Galatasaray atağında Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyondaki Emre Taşdemir'in kafa şutunda kaleci Okan Kocuk, topu yatarak kontrol etti. 39. dakikada Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Bursaspor ceza sahası içinde topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 42. dakikada Galatasaray ceza sahasının sol çaprazındaki Lima'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saivet'in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 2-0. 45+3. dakikada Belhanda, kullandığı serbest atışta topu yanındaki Mariona'ya iletti. Mariano'nun Bursaspor ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 11 kişilik kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 54. dakikada Bursaspor'da Aytaç Kara'nın Belhanda'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi VAR sisteminin uyarısıyla inceleyen hakem Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. 56. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 61. dakikada Belhanda sağ kanattan taşıdığı topu, ceza sahası içine doğru çevirdi. Bursaspor savunmasını geçen topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı. 63. dakikada Emre Taşdemir'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, pasını ceza sahası önüne doğru gönderdi. Burada bulunan Feghouli'nin sert şutunda top, fileleri havalandırdı: 3-2. 68. dakikada Belhanda'nın ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarıya çıktı. 90+1. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sakho'nun şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlığı kontrol etti.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges müsabakanın kadrosunda yer almadı. Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya ve Muğdat Çelik oturdu.

BURSASPOR'DA 1 EKSİK

Bursaspor'un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi. Yeşil-beyazlı takım ise sahaya Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Onur Atasayar, Umut Meraş, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Shehu, Aytaç Kara ve Sakho'nun yer aldığı 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde ayrıca Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi hemşire kıyafeti giymiş bir kız çocuğunu kucağına alarak sahaya çıktı.

