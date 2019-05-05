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Bursaspor'a Mesut Bakkal da çare olamadı

BURSASPOR HABERLERİ  | 05.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

Bursaspor'a Mesut Bakkal da çare olamadı

Yeşil-beyazlı takıma Mesut Bakkal da çare olamadı. Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan timsah, alınan başarısız sonuçların ardından ligin tamamlanmasına 7 hafta kala tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aybaba'nın ardından yeşil-beyazlı takımın başına Mesut Bakkal getirildi. Özellikle ligde takımları tutmasıyla ün salan Bakkal, Bursaspor'un derdine derman olamadı. Takımla birlikte 4 maça çıkan deneyimli teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile BB Erzurumspor'a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı.

GALİP GELEMEMEK DÜŞME HATTINA SOKTU

Öte yandan Bursaspor, son 17 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 8 beraberlikle alarak 11 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve BB Erzurumspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bursaspor'un gol yollarındaki büyük sıkıntısı galibiyet alamamasına sebep oldu. Bu sonuçlar sebebiyle timsah, düşme hattına girdi.

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Bursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyorBursaspor, Erzurum'da galibiyet arıyor
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Bursaspor samet aybaba mesut bakkal Spor Toto Süper Lig

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