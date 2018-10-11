Bursaspor antrenörü Yılmaz Bal görevinden ayrıldı

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yapan kaleci antrenörü Yılmaz Bal, dün görevini bıraktı. Teknik ekip ve futbolcularla vedalaşan Bal'ın yerine Bursaspor'un eski antrenörlerinden İvko Gançev'in getirilmesine karar verildi. Gançev'in, bugün Bursa'ya gelerek takıma katılması beklenirken, Koray Tanrıverdi'nin de Gançev'le beraber görevine devam edeceği ifade edildi.
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