SPOR

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Bursaspor kaptanı Harun Tekin, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere! Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin'i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerini belirten Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullandı.

Ay, Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz'den birinin koruyacağını vurgulayarak, "Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Öte yandan kaleci Harun Tekin'in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi.

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Edin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorumEdin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorum
Fabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktıFabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali ay harun tekin Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

Fenerbahçe Renato Sanches için Bayern Münih ile görüşüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 8 yorum
5 kuruşluk kaleciye 50 kuruş istiyorsunuz sonrada gotunde patlıyor oyuncuları bjk kariusu bu yuzden aldı aptal fener
HİÇ mi akıl yok bu gelenlerde..harcanıp gidiyolar .yazık oldu harunada..ozan,sener,volkan şen,mehmet topuz,mehmet ekici... hiç mi örnek almadınız ...
oohhh be volkandan kurtulduk
sonunda volkandan kurtulacaz galiba
Volkan gidecekse güzel haber yok değilse yeni alınan Berke harcanacak.
Altinordudan aldigimiz kaleciden ne farki var
Çok şükür şu Volkan bağımlılığından kurtulacağız , günün en güzel haberi
offff ya bir boş transfer daha !!! yahu kardeşim bu adamlar vasat vasat vasat!!! küçük takım oyuncuları vallahi ali koça güvenim çok azaldı bı adamlardan şampiyon olmalarını be avrupada başarılı olmalarını beklemek hayal ötesi eğer bunları göremiyorlarsa yolun başındayken bıraksınlar kardeşim!!!
Diğer Haberler
Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Edin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorum

Edin Visca: Fenerbahçe ile ilgili konuşamıyorum

Fabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktı

Fabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktı

Damien Comolli'den Cocu ve istifa yanıtı

Damien Comolli'den Cocu ve istifa yanıtı

Fenerbahçe’de Frey ve Reyes gazetecilerin sorularını yanıtladı

Fenerbahçe’de Frey ve Reyes gazetecilerin sorularını yanıtladı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sıkıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.