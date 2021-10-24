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Bursaspor çıkışa geçti! 2'de 2...

24.10.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Bursaspor çıkışa geçti! 2'de 2...

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya geldi.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele, Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 29. dakikada Namik Alaskarov ve 81. dakikada Batuhan Kör'den geldi.

Balıkesirspor'da Cumali Bişi 90+4'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte çıkışa geçen Bursaspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçı kazandı. Son 3 maçını kaybeden Balıkesirspor ise bu karşılaşmayla kötü seriyi 4'e çıkardı.

Öte yandan Bursaspor, puanını 11'e yükselterek 10. sıraya yerleşti. Balıkesirspor ise 6 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Balıkesir
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