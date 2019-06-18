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Bursaspor'da 1,5 milyon TL'lik elektrik faturası sorunu çözüldü

BURSASPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bursaspor'da stadyum ve iki ayrı tesisin 1 milyon 543 bin TL borcu sebebiyle elektrikleri kesildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, Nihat Özdemir ile görüşmesinin ardından elektrikler açıldı.

Bursaspor'da 1,5 milyon TL'lik elektrik faturası sorunu çözüldü

Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği kesildi.

2018 aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

Dün akşam saatlerinde Bursaspor Başkanı Ali Ay, Limak Enerji Yönetim Kurulu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek elektrik sorununu şimdilik çözüme ulaştırdı. Özdemir'in talimatıyla tesislerin ve stadyumun elektriği tekrar sağlandı. Ali Ay yardımlarından dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür etti.

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