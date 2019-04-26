Bursaspor'da Batalla'nın verilerine yaklaşılamadı

Bursaspor’da uzun yıllar ter dökmesinin ardından geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve adını efsaneler adına yazdıran Pablo Martin Batalla, Bursa’ya gelirken takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Şehirde bir anda taraftarlar Arjantinli oyuncuya sosyal medya üzerinden sevgi gösterilerinde bulunurken, Batalla’nın Bursaspor’un sahasında ağırlayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

12 GOLE KATKI VERDİ

Bursaspor ise, Pablo Martin Batalla’nın yokluğunu hissediyor. Geçtiğimiz sezonu o dönem 34 yaşında olmasına karşın toplam 12 gole katkıyla tamamlayan Arjantinli yıldız, 5 gol ve 7 asist ile takımının en fazla gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Bu sezona ise bakıldığında yeşil beyazlı ekibin kadrosundaki hiçbir oyuncunun Batalla’nın geçen sezonki rakamlarına ulaşamadığı görülüyor. Takımın en golcü ismi Aytaç Kara dahi, kariyerinin en verimli sezonunu yaşamasına karşın 6 gol ve 1 asist ile oynuyor.

ASİST SAYISINA YAKLAŞILAMADI

Yeşil beyazlılarda Batalla, sezonu 7 asist ile tamamlarken; bu sezon en fazla asist yapan Allano Lima ise 3 golün hazırlayıcısı oldu. Lima’nın yanı sıra Yusuf Erdoğan, Iasmin Latovlevici ve Tunay Torun da ikişer asist kaydetti. Takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Latovlevici’nin ayrıca 3 golü de bulunuyor. Ayrıca Diafra Sakho ve Umut Nayir’in de bu sezon 3’er golü var.

