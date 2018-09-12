Bursaspor'da en fazla maça çıkan isim Ertuğrul Ersoy

Bursaspor bu sezon kadro yapılanmasında önemli bir değişime uğradı. Yeşil-beyazlılarda uzun yıllar forma giyen Harun Tekin ve Aziz Behich transfer olurken, bir diğer oyuncu Sercan Yıldırım ile de yollar ayrıldı. Böylelikle güncel kadro içerisinde Bursaspor formasıyla 100'ün üzerinde maça çıkan bir oyuncu kalmadı. Şu an bulunan kadroda yeşil-beyazlı forma ile en fazla maça çıkan oyuncuların genç futbolcular ağırlıklı olması ise dikkat çekti.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve takım kaptanlığına yükselen Ertuğrul Ersoy, güncel kadro içerisinde en fazla yeşil-beyazlı forma ile maça çıkan isim konumunda. 21 yaşındaki savunmacı, şu ana dek 69 resmi maçta forma giydi. Ertuğrul'un ardından Emre Taşdemir gelirken 23 yaşındaki oyuncu da 66 resmi maçta ter döktü. Yerli oyuncu bazında Furkan Soyalp 38, Barış Yardımcı 37 ve Yusuf Erdoğan ise 34 resmi maçta Bursaspor formasıyla sahada yer aldı.

Yabancı oyuncu bazında ise güncel kadronun en eski ismi Bogdan Stancu oldu. Rumen golcü 48 kez yeşil-beyazlı formayı terletti. Stancu'nun ardından Josua John gelirken, Hollandalı oyuncu da 38 maçta oynadı.

