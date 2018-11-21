Bursaspor'da golcü sıkıntısı

Bursaspor'da Akhisar Belediyespor maçı öncesinde forvet oyuncuları Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba, zorlu deplasmanda Umut Nayir'a ileri uçta şans tanımayı planlıyor.

Yeşil-beyazlı takımda Akhisar Belediyespor maçı öncesi forvet sıkıntısı yaşanıyor. Diafra Sakho ve Bogdan Stancu'nun sakatlığı sürüyor. Allano Lima ise cezalı olması sebebiyle zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Stancu için son ana kadar beklenileceği öğrenildi. İleri hatta büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, Umut Nayir'a hazır ol emri verdi. Nayir, Akhisar Belediyespor müsabakasında forma giymesi halinde ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya çıkacak.

