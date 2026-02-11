SPOR

Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik antrenmanın ardından 4 takımlı turnuvayla günü bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray-ikas Eyüpspor mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

