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Bursaspor'da kötü gidişat devam ediyor! Orduspor 1967’ye 3-1 yenildiler

12.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında Orduspor 1967 ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Bursaspor'da kötü gidişat devam ediyor! Orduspor 1967’ye 3-1 yenildiler

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan ve hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor, üçüncü hazırlık maçında TFF 3. Lig takımı Orduspor 1967’ye 3-1 yenildi. Maça daha etkili başlayan Orduspor, 6. dakikada İbrahim Konuksever’in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda varlık gösteremeyen yeşil-beyazlılar, pozisyon bulmakta güçlük çekti. Soyunma odasına 1-0 geride giren Bursaspor, ikinci yarıya daha istekli başladı. 62. dakikada Enver Cenk Şahin’in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan yeşil-beyazlılar, atışı Hasan Ayaroğlu ile gole çevirdi ve skora denge geldi: 1-1. Daha sonra Tuğhan Yıldız ve Ertuğrul Kurtuluş’la pozisyonlara giren yeşil-beyazlılar, arzuladığı golü bulamadı.

Maçın 75. dakikasında Kerem Kök’ün hatasını iyi değerlendiren Orduspor, Burak Sürmeli ile golü buldu ve durumu 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın son golü ise 88. dakikada Metin Sevinç’ten geldi ve Bursaspor maçı 3-1 kaybetti.

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