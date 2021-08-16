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Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı

16.08.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk haftasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalan Bursaspor’da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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