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Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu

27.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Kulübü, daha önceden 1-9 Mayıs tarihleri olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul'un, pandemi kuralları gerekçesiyle bu tarihlerde yapılamayacağını belirterek, kulübün tüzüğü de dikkate alınarak yeni tarihin 22-30 Mayıs olduğunu duyurdu.

Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Erkan Kamat tarafından daha önce düzenlenen bilgilendirme toplantısında 22-30 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın, başkan adayı olacak kişilerin plan ve projeleri ile yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamak için 1-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması uygun görülmüştü. Bu süreçte pandemi sebeplerinden dolayı İçişleri Bakanlığımız aldığı karar doğrultusunda 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kongrelerin yapılamayacağını genelge ile 81 ilin Valiliklerine göndermişti. Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 23.1 maddesinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, mayıs ayı içerisinde hafta sonu gerçekleşecek şekilde usulüne uygun olarak yapılır. ifadesine göre Olağan Seçimli Genel Kurul 1. Toplantımızın 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 11.00da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantının 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 13.00da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Bursaspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gelen gideni aratmıyor bu oyunculara helal oldun bursanin alt yapısında yetişen gurur ve arma için asgarî ücret ile oynuyan türk asil çocuklardır malasef işin bi tarafı gelen giden cebini dolduyor kaçıp gidiyor. devletin böyle fail meçhul insanlara el atması lazim . olan memlekettin takımına zarar veriyor .bugün yarin ölüm var kim ahirette götürdü siz mi götüreceksiniz. alçak insanlar gözünüzü toprak doyuracak birgün şüphem yoktur elhamdülillah.. saygılar

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