SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor’da Recep Aydın'la yollar ayrılıyor

Bursaspor’da Recep Aydın'la yollar ayrılıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 16.01.2021 11:34 | Son Güncelleme

Bursaspor, tecrübeli futbolcusu Recep Aydın’la yollarını ayırıyor. Antalya kampına henüz katılmayan 31 yaşındaki futbolcunun durumu Pazartesi günü netlik kazanacak.

Bursaspor’da Recep Aydın'la yollar ayrılıyor

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da ilk ayrılan futbolcu netleşmek üzere. Yeşil-beyazlı takımda beklenilen performansın altında kalan tecrübeli futbolcu Recep Aydın’la yol ayrımına gelindi.

4 gündür Antalya’da kamp yapan Bursaspor’un çalışmalarına da henüz katılmayan ve Pazartesi gününe kadar izin alan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

Geçen sezon yeşil beyazlı formayı 27 resmi maçta terleten Recep Aydın, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağlarken, bu sezon ise 16 resmi müsabakada 1 gol, 3 asist yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyorBursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi
Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Mesut Özil transferi için öyle bir şey dedi ki...
Mesut Özil transferi için öyle bir şey dedi ki...
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
Fatih Terim ile yollar ayrılıyor! İşte detaylar...
F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
F.Bahçe'de İrfan Can sesleri
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor’da Recep Aydın'la yollar ayrılıyor
Recep Aydın'la yollar ayrılıyor
Bursaspor'da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
Bursaspor’da Ali Akman belirsizliği yaşanıyor
Fatih Altaylı'dan Bursaspor-Menemenspor maçı hakemi Bahattin Şimşek için olay sözler!
Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı
Bursaspor'a Galatasaray'dan para gelebilir
Bursaspor'a G.Saray'dan para gelebilir
PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi
PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi
Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki
Batuhan ve Ali'den 20 gole doğrudan etki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.