SPOR

Bursaspor'da Sakho takıma dönüyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 18.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Sezon başından bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Bursaspor'da Diafra Sakho'nun bugün takıma katılması bekleniyor.

Bursaspor'da Sakho takıma dönüyor

Yeşil-beyazlı takımda sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. Ligde 8 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'da tedavi için Fransa'ya giden Diafra Sakho'nun bugün Bursa'da olması bekleniyor. Sakatlığını atlattığı öğrenilen ve hazır şekilde gelmesi beklenen Sakho'nun durumuna göre hafta sonu oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi bekleniyor. Ayrıca 2 haftadır sakat olan Tunay Torun'un da antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

3 HAFTADIR GOLA ATAMIYOR

Öte yandan Bursaspor 2019 yılına iyi başlayamadı. 2018'in son 3 maçını kazanamayan yeşil-beyazlılar, yeni yılda da kötü gidişatını sürdürdü. Ligin ikinci yarısındaki 5 maçını da kazanamayan yeşil-beyazlılar, son 3 maçta gol dahi atamadı. Ayrıca 2 maçtır mağlup olan Timsah, düşme potasına girdi.

Bu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldıBu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldı
İsyan bayrağını çekildi! Şok protestoİsyan bayrağını çekildi! Şok protesto
Bursaspor'dan kongre kararıBursaspor'dan kongre kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Diafra Sakho Medipol Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Yıldız golcünün bileti kesildi

Yıldız golcünün bileti kesildi

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

F.Bahçeli eski futbolcu Tolgay'ın boğazını sıktı

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Terim ayrılmak isteyen futbolcuyu açıkladı!

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Rıdvan Dilmen fena patladı! "2 kelle koparsınlar, bakalım yapabiliyorlar mı?"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Aybaba'dan istifa açıklaması

Aybaba'dan istifa açıklaması

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

'İki takımdan biri kırılır'

'İki takımdan biri kırılır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'da Sakho takıma dönüyor

Sakho takıma dönüyor

Bursaspor taraftarından yönetime pankartlı protesto

İsyan bayrağını çekildi! Şok protesto

Bursaspor mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı

Bursaspor'dan kongre kararı

Samet Aybaba'dan istifa açıklaması

Aybaba'dan istifa açıklaması

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Süper Lig'de kriz! Tepki gördü, sahayı terk etti

Bursaspor bu sezon en çok yerli futbolcuya şans veren kulüp

Yerli oyuncuda zirve Bursa'nın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.