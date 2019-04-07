Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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