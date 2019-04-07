SPOR

Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba yönetim ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Aybaba istifaya davet edildiAybaba istifaya davet edildi
Aybaba'dan istifa sinyali!Aybaba'dan istifa sinyali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bursaspor samet aybaba alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Volkan Demirel'den derbi yorumu

Volkan Demirel'den derbi yorumu

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Dilmen bombayı patlattı! 'TFF başkanlığına aday olabilir'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Süper Lig'de bir kadro dışı kararı daha!

Süper Lig'de bir kadro dışı kararı daha!

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da ayrılık

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifaya davet edildi

Aybaba istifaya davet edildi

Samet Aybaba: Oturup konuşacağız, ne gerekiyorsa onu yapacağız

Aybaba'dan istifa sinyali!

Bursaspor'da Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu Alanya maçında yok

Bursa'da Sakho ve Shehu yok

Samet Aybaba'dan Sakho krizine yönelik açıklama

Aybaba'dan kriz açıklaması

Bursaspor'da Tunay Torun dönüyor

Bursa'ya Tunay müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.