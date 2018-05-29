Bursaspor'da Samet Aybaba imzalıyor

Teknik ekibiyle birlikte Bursa'ya gelen ve yöneticiler ile iftar yemeğinde buluşan Samet Aybaba ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, yemeğin ardından son bir görüşme yaptı. Uzun süren bu görüşme sonrasında sözleşmenin detayları konuşulurken, taraflar sözleşmeye ilişkin her konuda el sıkıştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Samet Aybaba, bugün saat 14.00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kendisini Bursaspor'a yeniden bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. 63 yaşındaki teknik adam, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarını kapsayan süreçte de Bursaspor'u çalıştırmıştı.
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