Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifaya davet edildi

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, kötü gidişatını durduramıyor. Son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a da 1-0’lık skorla kaybeden yeşil beyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Samet Aybaba’nın öğrencileri, ligin son 11 haftasında ise yalnızca bir kez kazanabilirken, o galibiyet de sahasında Demir Grup Sivasspor’a karşı oynanan maçta son saniyelere doğru atılan golle geldi. 27 maçı geride bırakan Bursaspor, bu süreçte yalnızca 5 galibiyet alabilirken; 28 puanda kaldı ve düşme korkusunu ciddi ölçüde hissetmeye başladı.

SON 7 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Son maçlara bakıldığında ise Bursaspor’un sezonun en kötü sürecini yaşadığı görülüyor. Ligin ilk bölümlerinde her ne kadar galibiyet alamasa da yenilmemesiyle ön plana çıkan yeşil beyazlılar, buna karşın son 7 maçının 5’ini kaybetti. Ligin ilk 20 haftası sonunda sadece 4 mağlubiyet alan Samet Aybaba’nın öğrencileri, böylelikle son 7 haftada ise daha fazla mağlubiyet alarak kötü gidişatını net bir şekilde ortaya koydu.

SAMET AYBABA İSTİFAYA DAVET EDİLDİ