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Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifaya davet edildi

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Bursaspor, yenilmez kimliğini kaybetti. Ligin en çok berabere kalan takımı olan ve birçok maçta kaybetmeyen özelliğiyle ön plana çıkan yeşil beyazlılar ilk 20 haftada 4 kez yenilirken, sadece son 7 haftada ise 5 mağlubiyet aldı. Taraftarlar ise kötü sonuçların ardından Samet Aybaba'yı istifaya davet etti.

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba istifaya davet edildi

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, kötü gidişatını durduramıyor. Son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a da 1-0’lık skorla kaybeden yeşil beyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Samet Aybaba’nın öğrencileri, ligin son 11 haftasında ise yalnızca bir kez kazanabilirken, o galibiyet de sahasında Demir Grup Sivasspor’a karşı oynanan maçta son saniyelere doğru atılan golle geldi. 27 maçı geride bırakan Bursaspor, bu süreçte yalnızca 5 galibiyet alabilirken; 28 puanda kaldı ve düşme korkusunu ciddi ölçüde hissetmeye başladı.

SON 7 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Son maçlara bakıldığında ise Bursaspor’un sezonun en kötü sürecini yaşadığı görülüyor. Ligin ilk bölümlerinde her ne kadar galibiyet alamasa da yenilmemesiyle ön plana çıkan yeşil beyazlılar, buna karşın son 7 maçının 5’ini kaybetti. Ligin ilk 20 haftası sonunda sadece 4 mağlubiyet alan Samet Aybaba’nın öğrencileri, böylelikle son 7 haftada ise daha fazla mağlubiyet alarak kötü gidişatını net bir şekilde ortaya koydu.

SAMET AYBABA İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından oklar ise yeşil beyazlı yönetim ve teknik heyete çevrildi. Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yeşil beyazlı taraftarlar Teknik Direktör Samet Aybaba’yı istifaya davet etti. Aybaba maç sonu toplantısında eleştirilere ise, “Ben geldiğim günden beri Bursaspor için çok şey yaptım. Bir sürü saygısızlığa karşı durduk. İnsanların bunu anlaması lazım. Elimizdeki kadronun nasıl olduğunu, ne yapabileceğini, teknik kadronun nasıl çalıştığını, benim gibi belli bir yere gelmiş ismin bu takım için neler yaptığını anlamaları lazım. Saygı duyuyorum. Bunlar futbolun içinde var” şeklinde cevap verdi.

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