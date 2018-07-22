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Bursaspor'da yol ayrımları sürüyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Bursaspor'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Delarge, Azerbaycan'ın Karabağ takımıyla anlaşırken, Jires Kembo ise Atiker Konyaspor yolunda. Yönetim, Sercan Yıldırım ve Joshua John ile yollarını ayırmak için de görüşmelerini sürdürüyor.

Bursaspor'da yol ayrımları sürüyor

Bursaspor'da 7 oyuncu satış listesine konulmuş ve Afyonkarahisar kampına dahil edilmemişti. Yeşil beyazlı kulüp bu oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, beklenen ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun başında Bursaspor'a gelen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dzon Delarge ile yollar ayrıldı. 28 yaşındaki oyuncu 200 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Azerbaycan'ın Karabağ Kulübü ile anlaştı. Yeşil beyazlı kulüpte geçen sezonu 30 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlayan Delarge, performansından daha çok özel hayatı ile gündeme geliyordu.

JIRES KONYASPOR'A DOĞRU

Yeşil beyazlı kulübün kadro planlamasında kendisine yer vermediği Jires Kembo ise Konyaspor yolunda. Konya temsilcisinde özellikle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Kembo'yu kadrosunda görmek için ısrar ettiği ve yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiği öğrenildi. Geçen sezonun başında Bursaspor'a katılan ve yeni sezonda Samet Aybaba tarafından kadroda düşünülmeyen Kembo'nun bir miktar bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'a transfer olması bekleniyor.

SERCAN GEREKİRSE BONSERVİSİYLE VERİLECEK

Bursaspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Sercan Yıldırım ve Joshua John için de görüşmeler devam ediyor. Sercan Yıldırım ile yollarını kesin olarak ayırmayı planlayan yönetim, sözleşmesi 2019'da sona erecek olan tecrübeli oyuncuyu gerekirse bonservisiyle birlikte bir başka kulübe verecek. Joshua John ile de yollarını ayıracak olan Hollandalı oyuncunun menajerinin Bursa'ya gelmesini bekliyor. Joshua John'un ayrılığa sıcak bakmaması ise sorun yaratıyor.

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Bursaspor Spor Toto Süper Lig Delarge Jires Kembo sercan yıldırım Joshua John

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