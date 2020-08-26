Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri

Bursaspor'da 30 Ağustos Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongre öncesi başkan adayı Erkan Kamat, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile Alaçatı'da bir araya geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde yeşil-beyazlı takımı çalıştıran deneyimli teknik adam ile masaya oturan Kamat, kendisinden görüş aldı. Takımın son durumu, yapısı, mali tablosu ve transfer tahtası konusunda başkan adayı Kamat'la bilgi alışverişinde bulunan Vural, bu zor dönemde kendisine göreve davet eden Bursaspor'a 'hayır' diyemeyeceğini dile getirdi.

(İHA)

