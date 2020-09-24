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Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bursaspor’da transfer tahtasının açılmama sıkıntısı devam ederken, eldeki futbolcuların da gitme ihtimali yeşil beyazlı camiayı endişeye sokuyor.

Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer sıkıntısı yaşanıyor. Transfer tahtasını henüz açamayan yeşil beyazlılar, kadrosunu güçlendiremezken mevcut futbolcuları da elde tutmak istiyor.

Bursaspor’da oynamak istemediğini belirten ve sözleşmesini feshetme yoluna giden Kubilay Kanatsızkuş ile birlikte yine kulüpte kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Sedat Dursun, birçok kulübün peşinden koştuğu Burak Kapacak ve Ali Akman’ın durumları belirsizliğini koruyor.

Ayrıca teknik direktör Mustafa Er’in dünkü basın toplantısında ‘Gidebilir’ dediği Serdar Özkan’la birlikte
Bursaspor’dan ayrılma ihtimali olan isimlerin listesi oldukça kabarıyor.

Bursaspor, transfer tahtasını açamaz ve bu futbolcular yollarını ayırırsa, TFF 1.Lig’in en düşük bütçeli takımları arasında kendini bulacak.

(İHA)

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