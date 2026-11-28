UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, Noah Saviolo'nun son anlarda attığı golle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ardından ise bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın başına gelen olay gülümsetti.

RAKİP TAKIMIN FUTBOLCULARI UYARDI

Maçın ardından stattan ayrılmak için takım otobüsüne yönelen Salah, Trabzonspor ile CSKA Sofya'nın yan yana park edilen otobüslerini karıştırdı. Yanlışlıkla Bulgaristan temsilcisinin otobüsüne yönelen yıldız futbolcu, aracın ilk basamağına kadar çıktı.

SALAH'IN TEPKİSİ GÜLÜMSETTİ

CSKA Sofyalı futbolcular, yanlış otobüse binmek üzere olan Salah'ı "Hey, hey!" diyerek uyardı. Durumu fark eden Mısırlı yıldız, rakip takım oyuncularına gülerek karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli karışıklık, maçın ardından eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.