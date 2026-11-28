Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Dorgeles Nene'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Sezon başından bu yana beklenen performansı ortaya koyamayan 23 yaşındaki futbolcunun durumu, teknik direktör değişikliğinin ardından da farklılık göstermedi.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 9 karşılaşmada görev alan Nene, toplamda yalnızca 170 dakika sahada kalabildi. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte genç oyuncunun forma şansı bulacağı düşünülse de bu beklenti gerçekleşmedi.

BELÖZOĞLU DA ŞANS VERMEDİ

46 yaşındaki teknik adam, Dorgeles Nene'yi yalnızca Kocaelispor karşılaşmasında oyuna alarak 4 dakika süre verdi. Shakhtar ve Çorum maçlarında ise Malili futbolcu kadroda olmasına rağmen sahada görev yapamadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Nene'nin ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÖZLEŞMESİ 2030 YILINA KADAR

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında yaşanması beklenen ayrılık sürecinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.