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Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.08.2018 00:38 | Son Güncelleme

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a resmi siteden ve sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Bursaspor, yaptığı açıklamada 'Vahşi davranışınız için hesap vermelisiniz' ifadelerini kullandı.

Bursaspor'dan Ali Koç için çok sert açıklama!

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrasında Ali Koç'a yönelik bir açıklama yaptı.

İşte Bursaspor'dan yapılan açıklama:

"Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ..."

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Bursaspor ali koç Fenerbahçe

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