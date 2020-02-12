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Bursaspor'dan altyapıya bir transfer daha

BURSASPOR HABERLERİ  | 12.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bursaspor, Bosch Spor Kulübü U-13 Gelişim Ligi takımının kaptanı Metehan Şimşek'i kadrosuna kattı.

Bursaspor'dan altyapıya bir transfer daha

Son dönemde altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çeken yeşil-beyazlılar, Bosch Spor Kulübü U-13 Gelişim Ligi takımının kaptanı Metehan Şimşek'i renklerime bağladı.

Bosch Spor Kulübü Başkanı Ufuk Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin takımına yeni bir yetenekli futbolcu kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bosch ailesi olarak her zaman yanında olup desteklediğimiz şehrimizin göz bebeği Bursaspor'agelecek yıllarda da desteğe devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Bosch Spor Kulübü Metehan Şimşek

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