Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma döktürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş’un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.
Uludağ, Kubilay’ın takımdan gitmesi halinde adak adamış ve lokma dağıtma sözü vermişti.
Verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ’ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yer buldu.
Bursaspor'da beklentileri karşılayamayan Kubilay Kanatsızkuş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la sözleşme imzaladı.
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