SPOR

Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

Bursaspor’un Aziz Behich transferi için Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler, yeşil-beyazlı idareciler tarafından doğrulanmadı. Tarafların görüşmeleri sürdürdükleri bildirildi.

Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in ilk iki haftasında karşılaştığı Fenerbahçe ve Kayserispor müsabakalarından 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek adına özellikle forvet mevkisi için çalışmalarını hızlandıran yeşil-beyazlılarda, kadrodaki oyunculara da teklifler geliyor.

Bir süre önce Nijerya Milli Takımı’nda da forma giyen defans oyuncusu William Troost-Ekong’u İtalya ekiplerinden Udinese’ye 3.3 milyon Euro’ya satan Bursaspor’da, Avustralya Milli Takım oyuncusu Aziz Behich için de Hollanda ekibi PSV’den teklif gelmişti.

Bursaspor yönetimi doğrulamadı

Bursaspor’un, sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan deneyimli oyuncu için Hollanda ekibi ile 4 milyon Euro’ya anlaştığı iddia edildi. Ancak yeşil-beyazlı idareciler tarafından bu bilgi doğrulanmazken, görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

PARTNERKamuda çalışanlar askerlik borçlanması yapmalı mı?Kamuda çalışanlar askerlik borçlanması yapmalı mı?
Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştuYusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu
Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyorSamet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto Süper Lig Aziz Behich

En Çok Okunan Haberler

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

Bursaspor'dan Aziz Behich açıklaması

Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu

Yusuf Erdoğan o pozisyon hakkında konuştu

Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

Samet Aybaba’nın altyapı hamlesi takdir topluyor

Seydou Doumbia, Bursaspor'da

Seydou Doumbia, Bursaspor'da

Bursaspor Ryota Morioka'yı gündemine aldı

Bursaspor Ryota Morioka'yı gündemine aldı

Bursaspor Seydou Doumbia transferini bitirmeye yakın

Bursaspor Seydou Doumbia transferini bitirmeye yakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.