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Bursaspor'dan Beşiktaş'a sert açıklama! ''Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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Bursaspor İnfo Yatırım, Beşiktaş Emlakjet ile oynanan maçın ardından siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic'le ilgili yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Bursaspor'dan Beşiktaş'a sert açıklama! ''Bu iğrençliği yapan kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır''

Bursaspor İnfo Yatırım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ile oynadığı maçın ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Bursaspor'un açıklaması şu şekilde:

"DÜN AKŞAM TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 18. HAFTASINDA DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ EMLAKJET İLE OYNADIĞIMIZ MÜCADELEDE KAZANANIN SEVİNECEĞİ, KAYBEDENİN DE ÜZÜLECEĞİ BİR MÜSABAKADA SPORUN RUHUNA YAKIŞMAYACAK YAKLAŞIMLAR OLMUŞTUR.

KENDİSİNİ BUGÜNLERE GETİREN VE 2.5 YIL BURSA ŞEHRİNİN, BURSASPOR'UN EKMEĞİNİ YİYEN SIRP BAŞANTRENÖR DUSAN ALİMPİJEVİCİN MAÇ ÖNCESİNDEN BAŞLAYIP MÜSABAKA SONUNA KADAR YAPTIĞI İĞRENÇ HAREKETLER MÜSABAKAYI SADECE SALONDA DEĞİL TELEVİZYON BAŞINDA İZLEYENLER TARAFINDAN DA GÖZLEMLENMİŞTİR.

ASLINDA HER HAFTA FARKLI SKANDALLARA İMZA ATAN, BİRÇOK SPORCU VE ANTRENÖRLERLE SORUNLAR YAŞAYAN SIRP BAŞANTRENÖR DUSAN ALİMPİJEVİCİN BU HAREKETİ BURSASPOR KULÜBÜ'NE DEĞİL TÜRK İNSANINA, TÜRK SPORUNA YAPTIĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ.

BU REZİLLİK VE İLGİLİ ŞAHIS ÖZELİNDE BAŞTA TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONUNU, ŞEHRİMİZİ TEMSİL EDEN TÜM SİYASİLERİMİZİ İLGİLİ ŞAHSIN EN ÜST DÜZEYDE CEZALANDIRILMASI ADINA AKSİYON ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

BU İĞRENÇLİĞİ İÇİNE SİNDİREMEYECEK OLAN TÜM BASKETBOL KULÜPLERİMİZİ, TÜRKİYE BASKETBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ, EUROLİG KOÇLAR BİRLİĞİ'Nİ DE BU KONUDA HASSASİYETE DAVET EDİYORUZ.

BU İĞRENÇLİĞİ YAPAN İLGİLİ KİŞİ HAKKINDA DA KULÜBÜMÜZ TARAFINDAN TÜM YASAL SÜREÇLER BAŞLATILACAKTIR.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ."

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