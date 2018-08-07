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Bursaspor forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

BURSASPOR HABERLERİ  | 07.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Bursaspor’da transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarındaki oynanan futbol forma satışlarına da yansıdı.

Bursaspor forma satışlarında hayal kırıklığı yaşıyor

Yeni sezon öncesi kadrosundan birçok oyuncu ile yollarını ayırmasına rağmen yalnızca Atanasov, Badji, Aytaç Kara ve Lima’yı kadrosuna katan yeşil-beyazlılarda, transferdeki belirsizlik ve hazırlık maçlarında oynanan futbol forma satışlarına da yansıdı. Bursasporlu taraftarların, iki hafta önce 135 TL’den satışa sunulan yeni sezon formalarından şu ana kadar 1450 adet dolayında satın aldığı öğrenildi.

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